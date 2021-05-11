Происшествия

В Псковском районе пропала 15-летняя девушка

Сообщение о безвестном исчезновении под Псковом 15-летней Ксении Поляковой поступило в правоохранительные органы 11 мая. Около 14 часов девушка ушла из дома в деревне Дуброво Псковского района, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, работу которой координирует руководство. В деревне Дуброво создан штаб. Наряду с первоначальными следственными действиями проводятся поисковые мероприятия, к которым привлечены полицейские и волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт», а также отзывчивые и неравнодушные псковичи.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

Поисковики обошли весь населенный пункт и прилегающую к нему территорию, включая заброшенные строения, поля и лесные массивы. В поисках участвуют кинологи с служебно-розыскными собаками. Проверяются все возможные контакты пропавшей девочки. Последний раз ее видели в деревне Неелово Псковского района.

Людям, располагающим какой-либо информацией о местонахождении Ксении, об обстоятельствах ее исчезновения необходимо позвонить в территориальный следственный отдел по телефону: 8-911-486-94-74.