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Псковские пограничники помешали двум североафриканцам попасть в Евросоюз

12.05.2021 10:52|ПсковКомментариев: 0

Две попытки незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области за минувшие выходные и праздничные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе населенного пункта Чальцево Печорского района, у российско-эстонской государственной границы, псковские пограничники задержали двух североафриканцев, направлявшихся в сторону сопредельного государства. Как рассказали в ведомстве, молодые люди имели намерения незаконно попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Еще один случай произошел в Себежском районе, где один из членов народной добровольной дружины заметил в приграничном районе подозрительного незнакомца, направлявшегося в сторону Латвии, о чем сообщил пограничникам. Молодого человека незамедлительно задержали, им оказался гражданин России 1988 года рождения. Как и в первом случае, мужчина планировал незаконно попасть на территорию сопредельного государства.

Правонарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов, иностранцев ожидает выдворение с территории Российской Федерации.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #граница #иностранцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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