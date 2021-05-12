Происшествия

Псковские пограничники помешали двум североафриканцам попасть в Евросоюз

Две попытки незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области за минувшие выходные и праздничные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе населенного пункта Чальцево Печорского района, у российско-эстонской государственной границы, псковские пограничники задержали двух североафриканцев, направлявшихся в сторону сопредельного государства. Как рассказали в ведомстве, молодые люди имели намерения незаконно попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Еще один случай произошел в Себежском районе, где один из членов народной добровольной дружины заметил в приграничном районе подозрительного незнакомца, направлявшегося в сторону Латвии, о чем сообщил пограничникам. Молодого человека незамедлительно задержали, им оказался гражданин России 1988 года рождения. Как и в первом случае, мужчина планировал незаконно попасть на территорию сопредельного государства.

Правонарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов, иностранцев ожидает выдворение с территории Российской Федерации.