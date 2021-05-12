Происшествия

Потерявшая работу псковичка отсудила у Минфина более 5 млн рублей

Псковичка обратилась в суд с иском к министерству финансов Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Пока женщина работала в должности министра сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия Следственное управление министерства внутренних дел по Республике Карелия возбудило в ее отношении ряд уголовных дел, которые долго расследовали, а затем они стали предметом судебных разбирательств в судебных инстанциях различного уровня. В итоге женщина была полностью оправдана.

Период ее нравственных страданий длился с момента возбуждения уголовного дела в 2008 году до 2018-го. При этом псковичка указывает, что ее нравственные страдания в настоящее время не закончились, поскольку в результате незаконного уголовного преследования она «лишилась любимой работы, доброго имени и заслуженного авторитета, здоровья, пенсии в том размере, на который она имела право рассчитывать, работая в должности министра».

Кроме того, в отношении женщины была предпринята мера пресечения в виде подписки о невыезде, что причинило ей и ее семье моральный вред.

Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей и взыскал с министерства финансов Российской Федерации за счет казны РФ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 рублей, а также судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 рублей, отказав в остальной части иска.