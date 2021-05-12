Происшествия

Пскович напугал соседку появлением на лестничной площадке с оружием

Вооруженный пскович напугал соседку появлением на лестничной площадке с оружием. Об этом сообщила ГТРК «Псков» в вечернем информационном выпуске «Вести Псков».

Жительница многоквартирного дома №44 по улице Некрасова в Пскове обратилась в правоохранительные органы с жалобой на соседа. По ее словам, сын выносил мусор с лестничной площадки – остатки упаковки от мебели. «Без всякого шума, без всяких друзей, криков, воплей он тихо спокойно выносит», - рассказала псковичка Ирина.

Через считанные минуты на лестничной площадке появился сосед, который живет этажом выше с оружием в руках. Все происходящее попало на видеокамеру. Мужчина с оружием приблизился к двери соседей и прислонил к ней картину. Потом подошел к окну, из которого видна мусорная площадка, куда пошел ребенок. «От встречи с вооруженным соседом парня уберегло то, что в квартиру можно войти через другой вход, им он и воспользовался», - сообщается в сюжете.

Напуганная зрелищем мать обратилась в полицию и другие правоохранительные органы. У мужчины изъято оружие. Участковый составил протокол по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ. Мировой суд вынесет решение.

Что это было – попытка самообороны от напуганного посторонними шумами человека или акт устрашения активных соседей, узнать не удалось. Вторая сторона от общения с журналистом телерадиокомпании отказалась.