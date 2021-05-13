Происшествия

Тление белья стало причиной пожара в псковской психбольнице

Тление белья в процессе сушки стало причиной пожара в Псковской областной психиатрической больнице №1. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, повреждено постельное белье на площади 1 квадратный метр.

Смотрите также Прачечная горела в псковской деревне Богданово

Ранее сообщалось, что 12 мая в 18.30 поступило сообщение о возгорании в помещении прачечной в деревне Богданово Псковского района. Горело отдельно стоящее здание. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Вчера в Псковской области произошло еще несколько пожаров. Так, в 13.16 в девятиэтажном жилом доме на улице Софьи Перовской в Великих Луках произошел пожар в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. На балконе пострадало имущество, оплавлена пластиковая оконная рама, помещение кухни закопчено. На балконе соседней двухкомнатной квартиры огнем повреждена пластиковая отделка. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В 14.54 поступило сообщение о возгорании в дачном доме в деревне Люботеж Псковского района. Он выгорел по всей площади. Сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки. В 17.30 по той же причине сгорел дом в СНТ «Радуга».

В 21.23 в поселке Идрица (Себежский район) в одной из квартир трехэтажного дома произошло тление постельных принадлежностей на площади 2 квадратных метра. Закопчена квартира. Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем при курении владелицы.

Помимо этого, в 1.13 в садоводстве «Мичуринец» в Великих Луках сгорело неэксплуатируемое строение. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.