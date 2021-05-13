Происшествия

Пскович заплатит штраф за распространение порнографии в интернете

Жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за незаконное распространение порнографических материалов в интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

38-летний мужчина с июля 2017 по февраль 2020 года скопировал в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписи, содержащие порнографические материалы, которые он разместил на администрируемой им странице, имеющей открытый и неограниченный доступ для других пользователей.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.