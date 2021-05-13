Происшествия

Любителя бесплатного алкоголя задержали росгвардейцы в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 12 мая экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте - поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 25-летнего молодого человека, который пронес через кассовый узел бутылку коньяка, не заплатив за нее.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.