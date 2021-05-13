Происшествия

Пьяный мужчина напал на псковичку в центре города

Пьяный мужчина напал на псковичку в центре города. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила пострадавшая.

10 мая псковичка проводила вечер с подругой и маленьким ребенком. Они расстались у ЦУМа на Октябрьской площади, после чего женщина решила спуститься к реке и прогуляться со своей собакой по набережной. Напротив областной библиотеки псковичка встретила других знакомых. После, отойдя около 200 метров, она увидела, что навстречу к ней идет мужчина. При этом на руках у женщины находилась ее собака весом 3,4 кг.

«Он шел не прямо навстречу, а немного в стороне — около полутора метров, шел пошатывающейся походкой. Я понимала, что человек нетрезвый, я в его сторону и смотреть не стала. Думаю: не агрессивный, не идет прямо на меня, не размахивает руками, ничего», - поделилась женщина.

Однако, по словам пострадавшей, как только они поравнялись со злоумышленником, он ударил ее, размахнувшись боковой частью ладони «со всего маха», в переносицу. «Я даже голоса его не слышала. Просто шел мимо, ударил и пошел дальше размеренной пьяной походкой с ухмылкой на лице», - рассказала она.

От удара псковичка почти упала на землю. Собака завизжала, хозяйка полагает, что ее тоже задело при ударе. Женщина закричала, проезжающая мимо велосипедистка вызвала полицию и скорую помощь.

Через 10 минут на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. По описанию пострадавшей они отыскали и задержали злоумышленника в течение часа.

Женщину после инцидента отвезли в областную больницу и сделали снимок. По заключению врачей, она получила множественный осколочный перелом носа. «Сделать мне ничего не смогли, сказали, что в течение четырех-пяти дней должен пройти отек, потом будет операция. В пятницу я снова пойду в больницу. Нос у меня просто уехал в сторону, дышать не могу эти дни. Вместо лица у меня просто фарш, хорошо, что зубы остались целы», - сказала пострадавшая.

По словам псковички, злоумышленника отпустили через несколько часов. «Сейчас он на свободе, а меня попросили пройти освидетельствование. Я сделала его она следующий день, мне сказали, что документы передали в полицию, однако со мной пока никто не связывался», - добавила она.

В УМВД России по Псковской области сообщили, что уже получен результат судебно-медицинской экспертизы, все причастные к инциденту опрошены, материал находится в прокуратуре. Сейчас по данному факту проводят проверку во втором отделе полиции, в ближайшее время будут принимать решение по поводу привлечения мужчины к ответственности.