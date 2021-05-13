Происшествия

Псковича отправили в тюрьму почти на 10 лет за вымогательство денег у бизнесменов

Жителя города Пскова отправили в исправительную колонию строгого режима за вымогательство денег у предпринимателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

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Установлено, что в период с 2016 года по 2019 год пскович вымогал деньги с угрозой применения насилия у ряда псковских предпринимателей. Ему предъявили обвинение по двум эпизодам вымогательства в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ), а также в вымогательстве в крупном размере (пункт «г» части 2 статьи 163 УК РФ).

Суд признал псковича виновным, и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 8 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.