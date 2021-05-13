Происшествия

Житель Порхова до смерти избил знакомую ногами

Жителя Порхова привлекут к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ночью 22 февраля 39-летний неоднократно судимый мужчина распивал спиртное в гостях у своей 58-летней знакомой. В состоянии алкогольного опьянения он подошел к спящей женщине, скинул ее с кровати и несколько раз ударил женщину ногой в грудь. Потерпевшая получила множественные переломы ребер с разрывом легкого, что через непродолжительный период времени привело к ее смерти.

Уголовное дело направили в Порховский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.