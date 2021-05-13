Происшествия

Фальшивые деньги обнаружили в финучреждениях Пскова и Бежаниц

Две пятитысячные и две тысячерублевые банкноты с признаками подделки выявили в Пскове и Бежаницах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в финансовом учреждении областного центра 12 мая обнаружили две фальшивые банкноты достоинством 1000 рублей и одну пятитысячную с признаками подделки. В полиции возбудили уголовное дело.

Еще одну поддельную банкноту в пять тысяч рублей в тот же день выявили в финансовом учреждении поселка Бежаницы. По данному факту проводится проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, занимающихся приемом наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность», - предупредили в ведомстве.