Происшествия

Выращивание конопли обернулось для жителя Палкинского района обязательными работами

36-летнего жителя Палкинского района признали виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства (часть 1 статьи 231 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В мае 2020 года мужчина посадил на своем приусадебном участке не менее 50 семян конопли, которые незаконно выращивал. Отмечается, что он постоянно ухаживал за посевами и всходами: поливал, пропалывал и рыхлил почву. В сентябре того же года эти растения обнаружили и изъяли сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Изъятые растения общей массой более 2 кг содержали в своем составе наркотическое средство - тетрагидроканнабинол.

С учетом позиции государственного обвинителя осужденному назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.