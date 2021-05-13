Происшествия

Псковские следователи проверяют обстоятельства гибели девочки на железнодорожных путях

Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России проводит проверку по факту гибели девочки 2009 года рождения на железнодорожных путях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

13 мая в 18.45 несовершеннолетняя девочка переходила железнодорожные пути по переходу у станции Гряды Новгородской области на запрещающий сигнал светофора. Пропустив товарный поезд, девочка начала переходить железнодорожные пути, не заметив следовавший пассажирский поезд «Стриж» («Санкт-Петербург – Самара»). От полученных травм при наезде указанного поезда девочка скончалась на месте.

Отмечается, что несовершеннолетняя шла к матери, дежурной указанной железнодорожной станции. Семья девочки характеризуется положительно.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, станцию и пешеходный переход. Допрошены машинист и помощник машиниста поезда. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.