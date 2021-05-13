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Областной суд вынес приговор убившему мать себежанину

Псковский областной суд приговорил жителя Себежского района к лишению свободы за убийство матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В феврале-марте прошлого года мужчина в результате бытовой ссоры нанес своей престарелой матери удар ножом в шею. От полученной обширной резаной раны потерпевшая скончалась на месте преступления.

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Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.