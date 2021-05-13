Происшествия

Дачников из Петербурга обворовали в Псковской области

Два дачных дома обворовали в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в деревне Норкино 20-летний безработный и ранее судимый опочанин отжал стеклопакет и пролез внутрь дома жителя Санкт-Петербурга через окно. Он украл ТВ-тюнер, DVD-плеер, мультиварку, 20 банок тушенки и другое имущество. По данному факту возбудили уголовное дело.

А в деревне Лужи Опочецкого района безработный и судимый злоумышленник 1979 года рождения проник в дачный дом, сорвав навесной замок с входной двери. Он украл газовую плиту, стиральную машинку, посуду и другие вещи. Причиненный пожилому петербуржцу ущерб устанавливается. По данному факту проводится проверка.