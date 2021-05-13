Происшествия

Пскович попался на краже красной икры

20-летний житель Пскова попался на краже красной икры 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 18.30 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого магазина на улице Рокоссовского поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали молодого человека, который похитил из торгового зала восемь банок красной икры. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.