Происшествия

В Псковской области осудили иностранца за участие в террористической организации

В Псковской области осудили 57-летнего гражданина Таджикистана за участие в деятельности террористической организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в уголовно-судебном отделе прокуратуры области.

В период с 13 по 23 сентября 2018 года мужчина находился в камере следственного изолятора УФСИН России по Псковской области и являлся активным участником международной террористической организации, пропагандировал ее деятельность перед сокамерниками и вовлекал их в ее незаконную деятельность.

Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5, частью 1 статьи 205.2 и частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.