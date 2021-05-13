Происшествия

Женщина выбросила из окна 21 кота и угрожала покончить с собой

Женщина выбросила из окна 21 кота и высказывала угрозы покончить с собой, сообщает «Интерфакс». Инцидент произошел на юге Москвы, в доме №18 по улице Елецкой. Женщина начала сбрасывать с балкона котов и кошек, а затем угрожала покончить с собой.

Всего от ее действий пострадало 21 животное, десять из них скончались, несколько пострадавших питомцев местные жители отвезли в ветклинику для оказания медицинской помощи.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. По данным «Интерфакса», женщина отказалась от планов покончить жизнь самоубийством и вышла на контакт с психологами МЧС, которые оказали ей необходимую помощь.

По словам соседей, женщина и раньше вела себя неадекватно, в частности, ее действия стали причиной пожара, от которого пострадала квартира этажом ниже.