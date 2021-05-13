Происшествия

Грозовой разряд стал причиной пожара в Невельском районе

Грозовой разряд назван возможной причиной пожара в Невельском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании поступила 16 мая в 13.32. В деревне Уставное (Плисская волость) сгорел нежилой дом размером 13 на 8 метров.

Кроме того, в воскресенье на улице Новой в Порхове сгорела баня 3 на 4 метра. Она выгорела изнутри по всей площади, пострадала кровля на площади 7 квадратных метров. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем.

В деревне Губари Пыталовского района сгорел автомобиль ВАЗ-2109. Год выпуска устанавливается. Причиной пожара стало короткое замыкание проводки под приборной панелью.

В Великих Луках сгорели 8 сараев на улице Карцево. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. По этой же причине на кладбище сгорели два пластиковых мусорных контейнера, еще один пострадал от огня.

Из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи в деревне Лядинки Плюсского района сгорела баня. А в деревне Селище Себежского района к пожару привел аварийный работы электрооборудования. В 16.22 16 мая там сгорел жилой дом 8 на 8 метров.