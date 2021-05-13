Происшествия

Около 150 лещей незаконно попали в сети псковича

Полицейские пресекли незаконный лов рыбы в акватории Псковского озера, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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По имеющимся данным, не работающий, ранее судимый житель Пскова 1979 года рождения незаконно ловил рыбу в Псковском озере сетями. Стражи порядка задержали подозреваемого с поличным у деревни Большая Толба Псковского района. У мужчины изъяли около 150 лещей, резиновую лодку, сети и автомобиль «Нива Шевроле».

Нарушитель дал признательные показания. В настоящее время проводится проверка, устанавливается причиненный ущерб, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.