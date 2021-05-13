Происшествия

Кражи велосипедов участились в Псковской области

Факты хищения велосипедов все чаще отмечаются на территории Псковской области с наступлением весеннего периода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Велосипед стоимостью около 10 тысяч рублей злоумышленники украли из подъезда в областном центре. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже. Им оказался безработный местный житель 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело, похищенный транспорт изъяли при обысках.

Еще одного «железного коня» похитили с лестничной площадки на десятом этаже дома по улице Труда в Пскове. Причиненный ущерб составил 30 тысяч рублей. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело. Кроме того, кражи велосипедов за последние дни отмечены также в Великих Луках и Острове. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

В связи с этим в УМВД напоминают правила парковки и хранения велосипедов: «Прежде всего, не оставляйте велосипед без присмотра! Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. А, значит, сбыть его злоумышленникам будет труднее. Как убеждает практика, все-таки безопаснее всего хранить велосипед дома. Если вы оставляете свой двухколесный транспорт где-нибудь на улице или во дворе, не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где это произошло. Незамедлительно позвоните в полицию и сообщите о случившемся. Подробно опишите велосипед и приметы возможных подозреваемых. Будьте осмотрительны! Помните, что профилактика краж гораздо эффективнее их поиска!».