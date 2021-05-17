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Медведь вышел к кладбищу в Середке

18.05.2021 09:40|ПсковКомментариев: 2

Медведь вышел к кладбищу в деревне Середка Псковского района. Об этом сообщил местный житель Федор Матвеев на своей странице в «Фейсбуке».

Фото: Федор Матвеев

Теги: #псковский район #кладбище #дикие животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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