Происшествия

Жителя Латвии незаконно прописали в себежском Залесье

Безработный житель Себежского района 1958 года рождения незаконно зарегистрировал в доме гражданина Латвии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Иностранца фиктивно прописали в деревне Залесье. Кроме того, в доме в деревне Подосье Псковского района безработный местный житель 1981 года рождения незаконно зарегистрировал гражданина Узбекистана.

В Великих Луках в апреле текущего года 43-летняя горожанка в квартире дома на улице Радищева фиктивно прописала гражданина Белоруссии. Еще двух граждан этой страны фиктивно зарегистрировал в доме в деревне Лобок Невельского района местный житель 1984 года рождения.

А в Новосокольниках в доме по улице Красина 59-летний великолучанин фиктивно зарегистрировал двух граждан России.

По всем данным фактам проводятся проверки. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.