Происшествия

Нашествие полчищ насекомых шокировало великолучанина

Нашествие полчищ насекомых, зафиксированное в 8 километрах от Великих Лук, шокировало одного из местных жителей. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на очевидца в сообществе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Житель города на Ловати пояснил, что на днях катался на велосипеде и проезжал мимо водоема в деревне Майкино. Там на свет фонарика, установленного на руле велосипеда, слетелось огромное количество насекомых.

«Никогда в жизни подобного не видел, такое чувство, что побывал во вратах ада», - поделился впечатлениями великолучанин, а затем попросил объяснить подписчиков сообщества, что это такое и откуда взялось.

«МК в Пскове» выяснил, что шокировавшие великолучанина насекомые – комары-звонцы, безвредные для человека существа, личинки которых живут в придонном иле, а взрослые особи – рядом с водоемами. Питаются комары-звонцы нектаром.