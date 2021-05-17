Происшествия

Названа официальная причина госпитализации детей в Великих Луках

В Великих Луках четырем шестиклассникам стало плохо после урока физкультуры. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая.

По словам Татьяны Лозницкой, дети почувствовали себя плохо после урока физкультуры, который проходил в стандартном формате. Руководство школы вызвало врачей для оказания им медицинской помощи.

В настоящий момент дети госпитализированы, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. Причины произошедшего уточняются.

Ранее со ссылкой на РЕН ТВ сообщалось, что в Великих Луках четверо детей отравились токсическими веществами, однако официального подтверждения этой версии происшествия нет.