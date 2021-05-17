Происшествия

Следователи выясняют причины ухудшения самочувствия школьников в Великих Луках

Следственные органы СК РФ по Псковской области проводят проверку по факту ухудшения самочувствия школьников в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, 18 мая в Великих Луках четверо шестиклассников, почувствовав недомогание на уроке физкультуры, обратились за медицинской помощью.

«В настоящее время с целью выяснения причин ухудшения самочувствия несовершеннолетних на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работу которой координирует руководство управления», - говорится в сообщении ведомства.