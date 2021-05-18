Происшествия

Серийных воров поймали в Великих Луках

Серию краж кабеля из подвальных помещений жилых домов раскрыли полицейские в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в краже более 500 метров кабеля, принадлежащего крупной сетевой компании, подозреваются двое безработных жителей Великолукского района.

Ночью 18 мая в Великих Луках на пункт централизованной охраны вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о сработке тревожной сигнализации на охраняемом объекте в доме на улице Дьяконова. Росгвардейцы обнаружили, что в подвале здания срезан кабель. В ходе отработки близлежащей территории они задержали двух незнакомцев с похищенным кабелем и проинформировали о произошедшем полицию.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Великие Луки. Задержанных доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Ими оказались безработные жители Великолукского района 2000 года рождения. Молодые люди дали признательные показания.

По имеющимся данным, в Великих Луках в период с апреля по май текущего года из подвальных помещений домов на улицах Зверева, Дьяконова, проспекте Гагарина совершили кражи в общей сложности более пятисот метров кабельной продукции, принадлежащей одной из крупных сетевых компаний.

«Проведенный полицией комплекс мероприятий дает основания полагать, что в "активе" задержанных лиц – около десятка эпизодов подобного рода противоправных деяний. Похищенное они сдавали в пункт приема металла. В настоящее время причиненный злоумышленниками ущерб устанавливается», - добавили в ведомстве. Ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.