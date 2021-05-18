Происшествия

Трех браконьеров задержали полицейские в Псковской области

Жителя Великих Лук задержали полицейские за незаконную ловлю рыбы 18 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром на озере Кадоловское у деревни Кадолово Великолукского района безработный мужчина 1963 года рождения с использованием запрещенных орудий выловил более 400 экземпляров плотвы. Незаконный улов и снасти изъяли. По данному факту проводится проверка.

А в Гдовском районе двое жителей поселка Струги Красные 1963 и 1973 годов рождения также подозреваются в незаконной рыбной ловле, которая велась вечером 17 мая в акватории Раскопельского залива Чудского озера, возле деревни Драготина. Они дали признательные показания. У мужчин изъяли лодку, сети и другие приспособления, а также выловленную рыбу – судаков, лещей. Причиненный ущерб устанавливается. Ведется проверка.