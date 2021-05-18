«Летающие» ели повредили ЛЭП в Псковской области

«Летающие» ели повредили линию электропередачи в Усвятском районе Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».
«Грозовой фронт принес с собой ветер, порывы которого швыряли деревья как пушинки и разрушали опоры», - говорится в сообщении.
Энергетики накануне перешли в режим повышенной готовности, а утром 19 мая – в особый режим работы и незамедлительно приступили к ликвидации последствий грозы. Бригады работают в круглосуточном режиме, восстановление электроснабжения не останавливается ни на минуту, сообщили в компании.
Отмечается, что проведение работ осложняется состоянием дорог, по которым энергетики добираются к месту работ. Многие подъезды к ЛЭП размыты водой, перекрыты упавшими деревьями.
В аварийно-восстановительных работах задействованы 107 бригад, 364 человека, 114 единиц техники. Дополнительно привлечены сотрудники подрядных организаций, на помощь псковским коллегам направлены энергетики из Карелии и Вологды.
Мобильные службы Псковского филиала продолжат работу по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий аномальной погоды.
Неблагоприятная погода сохранится до конца недели, синоптики прогнозируют в регионе сильные дожди и грозы - выпадет четверть месячной нормы осадков.
Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.