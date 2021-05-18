Происшествия

Избивший ногами женщину великолучанин отправится в тюрьму

Житель Великих Лук признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в январе этого года мужчина вместе с двумя женщинами находился в квартире по месту жительства одной из них. В течение суток они распивали спиртные напитки. Во время общения на почве ревности мужчина ударил одну из женщин, лежащую диване, кулаком по лицу и телу, а затем он скинул ее с дивана на пол и продолжил избивать ногами.

Потерпевшая получила закрытые переломы 3-8 ребер слева, с сдавлением легкого до 2/3 его объема.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, а также присоединил наказание, назначенное ранее по другому приговору суда - в итоге срок увеличился до 2 лет 4 месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу.