Происшествия

Житель Великих Лук отработает 80 часов за кражу телефона

80 часов обязательных работ назначил суд 39-летнему жителю Великих Лук за кражу телефона из кафе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что 1 марта нетрезвый мужчина находился в одном из кафе города. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он забрал себе лежащий на столе мобильный телефон «Xiaomi Redmi Note 9» стоимостью 18 474 рубля 4 копейки и скрылся с места преступления. Впоследствии подсудимый распорядился похищенным по своему усмотрению.

Приговором Великолукского мирового суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ, ему назначено наказание (с учетом предыдущей судимости) в виде 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.