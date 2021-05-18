Происшествия

Автомобиль загорелся в Гдовском районе

Автомобиль «Рено Сандеро» горел в деревне Рябово Гдовского района 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило в 17.35. В результате выгорел моторный отсек. Причина - короткое замыкание. Пожарным удалось спасти от распространения огня находящиеся рядом жилой дом и баню.

В тот же в 8.48 в деревне Засеново Куньинского района из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица сгорели два бесхозных строения.