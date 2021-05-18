Происшествия

По факту нападения на псковичку в центре города возбудили уголовное дело

Жителя Пскова привлекут к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

10 мая около 20.30 на улице Профсоюзной мужчина из хулиганских побуждений ударил незнакомую женщину в нос. Потерпевшая получила повреждения в виде перелома костей носа, ссадин и кровоподтека нижнего века правого глаза. Это повлекло кратковременное расстройство здоровья на срок менее 3-х недель, уточнили в надзорном ведомстве.

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Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.