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В Псковской области экс-начальник пожарной части присвоил премии подчиненных

Бывшего начальника 27-й пожарной части (по охране музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское») ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» признали виновным в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В конце 2019 года осужденный незаконно потребовал от 20 подчиненных ему сотрудников, находящихся от него в служебной зависимости, а затем получил часть их единовременной денежной премии по итогам работы за год на общую сумму почти 400 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Псковской области и служба по вопросам противодействия коррупции на территории Псковской области ГУ МЧС по Нижегородской области.

Учитывая полное признание вины, раскаяние в содеянном и полное возмещение причиненного ущерба, а также иным образом заглаживание своей вины путем перечисления добровольных пожертвований в интернат для детей-сирот, следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначения ему судебного штрафа.

Постановлением суда ему назначили наказание в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.