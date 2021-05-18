Происшествия

Ревнивая великолучанка едва не убила ножом сожителя

Жительницу Великих Лук лишили свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ноябре 2020 года женщина в ходе распития алкогольных напитков приревновала своего сожителя и ударила его кухонным ножом в область грудной клетки. Мужчина получил колото-резаную рану с повреждением диафрагмы и печени.

Великолукский городской суда признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.