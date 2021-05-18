Происшествия

Хозяйственные горожане украли ограждение контейнерной площадки на Запсковье

Отвечая на вопрос читателя Псковской Ленты Новостей об уборке улицы Застенной, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас сообщил, что порядок там был наведен от улиц Герцена до Труда. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Он добавил, что для жителей на перекрестке Застенной и Герцена была установлена контейнерная площадка, позднее там же появилось дополнительное ограждение, которое перед майскими праздниками некие «хозяйственные псковичи» попросту спилили.

Антон Ляугминас заметил, что если улица Застенная до сих пор не убрана, УГХ дополнительно выйдет на объект, проверит информацию и даст задание службе благоустройства города на разовую уборку.