Происшествия

Лжесотрудник банка украл у псковички 800 тысяч рублей

Жительница Пскова лишилась крупной суммы денег после телефонного разговора с лжесотрудником банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

34-летней псковичке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения попытки незаконного снятия принадлежащих ей денег он похитил 800 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

А в Великих Луках и Опочке 15 и 18 мая две местные жительницы в результате подобных действий злоумышленников лишились в общей сложности 430 тысяч рублей.

По всем трем фактам возбудили уголовные дела, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.