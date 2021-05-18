Происшествия

Коляску подожгли в пятиэтажке в Великих Луках

Коляска, тумба и велосипед сгорели в пятиэтажке в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел 21 мая в 2.06 на улице Гоголя.

В пятиэтажном доме на первом этаже в коридоре 5 на 3 метра сгорела коляска. Огнем повреждены деревянная тумба размером метр на метр и велосипед «Стеллс». Закопчен коридор. Предположительная причина пожара – поджог.

Еще один пожар произошел 20 мая в деревне Переслегино Великолукского района. В многоквартирном жилом доме на кухне огнем повреждена стена. Предположительная причина пожара – короткое замыкание проводки в стиральной машине.