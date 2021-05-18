Происшествия

Печерянин отправится в колонию за незаконное хранение оружия

Печорский районный суд признал виновным местного жителя в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что на протяжении 7 лет мужчина, зная порядок хранения огнестрельного оружия, держал его у себя дома без специального разрешения. Нарезное огнестрельное оружие, самодельно переделанное из однозарядной винтовки ТОЗ-8 м калибра 5,6 мм путем укорачивания ложа и замены ствола, нарушитель прятал в корпусе дивана на кухне своего дома.

Кроме того, житель Печор нашел в земле и присвоил бронебойно-унитарный патрон калибра 14,5 мм и 2 патрона калибра 9 мм, пригодные по своему прямому назначению. Приобретенные боеприпасы мужчина хранил до момента фактического изъятия.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы по части 1 статьи 222 УК РФ.