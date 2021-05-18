Происшествия

В Псковской области пьяная женщина до смерти забила мужчину

Неоднократно судимую жительницу поселка Палкино отправили в исправительную колонию общего режима за причинение травм мужчине, повлекших смерть. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Летом прошлого года в одной из квартир в Палкино в ходе распития спиртных напитков подсудимая поссорилась с мужчиной. Она подошла к сидящему на диване потерпевшему, схватила его за плечи и скинула на пол. Затем стала наносить удары руками и ногами по его лицу, шее, грудной клетке, рукам и ногам. Мужчина получил множество телесных повреждений, повлекшие по неосторожности смерть в результате черепно-мозговой травмы.

Печорский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.

Смягчающими наказание подсудимой обстоятельствами суд признал раскаяние в содеянном, полное признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В качестве обстоятельства, отягчающего наказание суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Женщина проведет в колонии 7 лет и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.