Происшествия

Псевдо‎медсестра‎ осмотрела и обокрала псковскую пенсионерку

Неизвестная женщина под видом медицинского работника похитила у псковской пенсионерки золотые изделия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 20 мая на улице Текстильной неизвестная женщина позвонила в квартиру горожанки 1937 года рождения. Она представилась медицинским работником и заявила, что пенсионерке в связи с проводимой профилактикой коронавирусной инфекции необходимо пройти медосмотр. Пожилая псковичка согласилась и пригласила звонившую к себе в квартиру.

Женщина предложила хозяйке зайти с ней на кухню, где и провела «медосмотр», а после ее ухода выяснилось, что из серванта исчезли лежавшие в шкатулке три золотых кольца. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

«К сожалению, в силу возраста каких-либо примет "медсестры" она не запомнила»‎, - сообщили в ведомстве. Установлено, что неизвестная была в медицинской маске, перчатках и дождевике.

По имеющимся у стражей порядка сведениям, злоумышленницы были вдвоем. Пока одна из них отвлекала пенсионерку, другая украла имущество. В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело, идет расследование, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Всех, кто располагает информацией об этих женщинах или пострадал в результате их противоправных действий, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.