Происшествия

Великолучанин поверил мошеннику и стал должником

Житель Великих Лук поддался на уловки незнакомца и перевел крупную денежную сумму на указанный «безопасный счет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области .

20 мая жителю Великих Лук, мужчине 1983 года рождения, позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что злоумышленники намереваются незаконно оформить на него кредит. Чтобы предотвратить это, он посоветовал великолучанину самому оформить банковский кредит, после чего деньги перевести на «безопасный счет».

Житель города на Ловати последовал совету незнакомца и оформил кредит, а затем обналичил деньги и через банкомат перечислил более 200 тысяч рублей на указанный счет. Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки.

По данному факту возбудили уголовное дело, идет расследование.