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Экс-директор Псковпассажиравтотранса предстанет перед судом за налоговое преступление

21.05.2021 17:17|ПсковКомментариев: 0

Бывший директор Псковпассажиравтотранса предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денег, за счет которых должно производится взыскание налогов (часть 2 статьи 199.2 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, к 2018 году у предприятия образовалась задолженность, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате​ налогов, сборов, пени и штрафа, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции.

«Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами (расчеты 5 очереди) через своего контрагента-дебитора – государственное предприятие Псковской области "Псковавтотранс", направив за своей подписью распорядительные письма о перечислении денежных средств на расчетные счета кредиторов (поставщиков, подрядчиков) на общую сумму свыше 200 миллионов рублей», - отметили в ведомстве.

Таким образом, руководитель предприятия, используя схему сокрытия денег, вывел из-под государственного контроля средства, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

«Необходимо отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну», - добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области.

Теги: #следственный комитет РФ #Псковпассажиравтотранс
Источник: Псковская Лента Новостей
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