Происшествия

Пскович получил условный срок за покупку наркотиков

30-летний житель города Пскова осужден к лишению свободы условно за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской транспортной прокуратуре.

В ноябре мужчина заказал наркотик в интернете. После он получил данные о местонахождении наркотического средства на территории города Пскова и забрал покупку.

В ходе проведения оперативного-розыскного мероприятия сотрудники ОКОН Псковского ЛО МВД России задержали мужчину. При личном досмотре у него изъяли наркотическое средство массой не менее 0,22 грамма.

С учетом признания подсудимым вины, раскаяния в содеянном и наличием судимости мужчину приговорили к 1 году 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.