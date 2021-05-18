Происшествия

Шиномонтаж горел ночью в Псковском районе

Шиномонтаж горел ночью в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 22 мая в 00.06 поступило сообщение о возгорании в поселке Неелово-2 на улице Юбилейная 1-б.

В бетонном здании 25 на 50 метров выгорело помещение шиномонтажа 6 на 12 метров на площади 56 кв. метров. Повреждено электрооборудование. Помещение закопчено по всей площади.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Спасен автомобиль, шины и автодиски.