Происшествия

Установлен примерный возраст останков, найденных в Пскове у Гремячей башни

Установлен примерный возраст останков, найденных в Пскове поблизости от Гремячей башни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, по результатам экспертизы возраст останков составляет как минимум 38 лет.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. По результатам проверки принято решение не возбуждать уголовное дело.

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Ранее сообщалось, что человеческие останки обнаружены в Пскове, напротив Гремячей башни. Псковичка во время прогулки обратила внимание на странную яму. Приглядевшись, женщина поняла, что в ней виднеется часть скелета. Шокирующая находка обнаружена возле дома №10 на улице Гремячей.