Происшествия

Псковичку в желтой футболке и полосатых брюках продолжает искать полиция

ОМВД России по Псковскому району продолжает розыск Наталь Цветковой 1990 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, последний раз ее видели в июне 2017 года на перекрестке дорог у деревни Лопатово, и до настоящего времени местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, темные глаза. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Пропавшая была одета в матерчатые брюки в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.