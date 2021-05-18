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Росгвардейцы задержали псковича за кражу кондитерских изделий

23.05.2021 11:38|ПсковКомментариев: 0

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

22 мая находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали псковича, который похитил из торгового зала кондитерские изделия. 

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.

Теги: #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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