Происшествия

В Пскове из-за разгерметизации топливной системы сгорела «Ауди»

Автомобиль «Ауди» 1987 года выпуска сгорел в Пскове из-за разгерметизации топливной системы. Пожар произошел 22 мая в 12.26 на улице Яна Райниса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В тот же день горело здание шиномонтажа в деревне Неелово-2 Псковского района. Сообщение о возгорании на улице Юбилейной поступило в 0.06. В результате пожара выгорело помещение шиномонтажа площадью 56 квадратных метров. Огонь повредил электрооборудование, все здание было закопчено. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

По аналогичной причине 24 мая в 1.07 произошел пожар на улице 2-й Слободской в Гдове. Там огонь повредил стеллаж и кровлю неэксплуатируемого строения.