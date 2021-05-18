Происшествия

Печерянин заказал доставку «закладки» из Петербурга через знакомого

Жителя Печорского района привлекут к уголовной ответственности за покушение на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Переписываясь в «Телеграме», 11 ноября печерянин договорился о приобретении для него в Санкт-Петербурге наркотика, являющегося производным N-метилэфедрона, в крупном размере. За покупку он заплатил 2000 рублей. В тот же день другой мужчина обвиняемого забрал «закладку» с наркотиком массой 1,36 грамма в Санкт-Петербурге. Приобретенное наркотическое средство он незаконно хранил в багажнике автомобиля с целью сбыта печерянину.

Обвиняемый не смог получить наркотическое средство, поскольку его обнаружили и изъяли из незаконного оборота сотрудники ГКОН МО МВД России «Печорский» в ходе проверки автомобиля мужчины, который забрал «закладку».

Уголовное дело направили в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.